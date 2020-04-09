清明連假許多風景區都出現旅遊人潮，蘇揆上午在行政院會表示，清明連假國人難得出遊一時興奮，鬆懈防疫，以致未保持安全社交距離，甚至沒有戴口罩。為此，他也前往疫情指揮中心，指示未來兩週應加強監測，擴大通報與採檢，指揮中心也在本週一（4／6）一早即宣布，曾經在連假期間前往該特定區域的民眾，都應做好14天的自主健康管理，這是我們現在面臨的第3波挑戰。

蘇揆說，當全球已有超過40億人口被禁足、人民行動自由受很大的限制、警察動用武力驅趕出門的民眾，有160多個國家的孩子不能上學的此刻，台灣的防疫大受全世界肯定，國人也大致都還能維持正常生活，這都是行政團隊、各地方政府嚴密防疫，全體國人一起努力，一關過一關，才能走到這裡。

蘇揆表示，前天總質詢有多位立委問他，為避免造成防疫破口，是不是該考慮五一勞動節取消連假，他目前還是堅定的希望，讓國人可以有正常活動、店家仍然能有生意做，但防疫工作也不能打折，能夠做到這樣，才是真正能展現國家治理。

蘇揆說，從防疫作戰以來，政府做過一個又一個艱難的決定，包括口罩禁止出口、徵用口罩、統一定價、配售、第一時間不惜斥資增加口罩機台、堅持武漢包機回台。每個決定，幾乎都會有一部分的人質疑，但每個決策，卻也都是高度專業下的抉擇。如果只是為了壓制疫情爆發，比照許多疫情失控的國家下令「封城」，這是最簡單的命令，但這同樣也會用最慘痛的經濟代價及社會成本來換，台灣還不到這個地步。

此外，蘇揆也說，今天起，14天可領9片口罩，同步於藥局及超商上路，實名制2.0的預購制度，也來到第四輪，請中央地方一起來宣導，也請年輕人多教導、協助家中長輩，透過網路預購，既方便又省時，自己不用辛苦上街排隊，藥局藥師的壓力也可以減輕。

(中時 )