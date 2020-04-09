震驚社會的司法關說案，10年前最高法院法官蕭仰歸為他兒子肇事逃逸案向高院承審法官關說，讓兒子從一審判刑6月，逆轉改判無罪確定，檢方聲請再審獲高院裁准，蕭不服提告，最高法院認定該案判決受關說汙染，駁回抗告、准予再審，無罪判決恐將逆轉。

2008年蕭仰歸的兒子蕭賢綸涉肇事逃逸案件，經基隆地檢署起訴後，基隆地院判處有期徒刑6個月，緩刑2年，並應支付3萬元給公庫，蕭提上訴後，高院改判無罪，檢方也未上訴，全案因此無罪確定。

事後卻爆發法官關說醜聞，公懲會審理後認定，承審肇逃案的高院審判長高明哲確有接受蕭仰歸關說，並為其向另一法官高玉舜關說要為蕭仰歸之子拼無罪判決，公懲會因而議決高明哲遭懲戒降2級改敘。

高檢署認為，高院合議庭採3人合議制，審判長高明哲之判決意思決定既已遭汙染，形成2人為判決，自對判決結果有影響，罕見提起對被告不利益的聲請再審。

高院認為，原確定判決係採3人合議制，在不同意見1比1的情況下，審判長高明哲對判決結果有關鍵之決定權，高明哲在評議前既接受蕭仰歸關說，並為蕭仰歸向高玉舜關說，足以影響原確定判決無罪之結果，裁准再審，蕭不服提抗告，最高法院駁回確定。

(中時 )