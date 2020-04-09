世界衛生組織（WHO）秘書長譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus），在記者會上稱遭台灣攻擊、種族歧視，且外交部知情，政府也沒劃清界線。對此，自由作家洛杉基高喊「台灣NO.1！」台灣人表現出空前的團結，目標一致。

譚德塞自稱受到死亡威脅及種族主義侮辱，已遭台灣攻擊長達3個月，外交部長吳釗燮知情，政府也沒劃清界線開始攻擊他，無法忍受，在記者會上狂罵3分鐘。

洛杉基在臉書直呼「台灣又出名了！」不但在防疫上南拔萬（NO.1），在攻擊敵人的力道上也是南拔萬，更讓人見識到台灣綠網軍的攻擊力，猶如遠程飛彈可跨越國界，無遠弗屆，精準地打擊到WHO秘書長的私人皮膚上，讓他氣得火冒三丈。

外交部跳出來反擊，說譚德賽「無的放矢」，親綠名嘴也爭先恐後跳出來攻擊譚德賽，說「罵你剛好而已！」洛杉基說，綠網軍繼續攻擊，外加號召全球網路連署，要求譚德賽自動引咎辭職，讓台灣抗議英雄陳時中，取而代之。

對於台灣人表現出空前的團結、目標一致，洛杉基直言，就是要讓你這個不長眼、親中的譚德賽去「甲賽」，否則「老虎不發威，給你當病貓」，讓你知道臺灣人不是好欺負的！

(中時電子報)