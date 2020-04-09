新冠肺炎（COVID-19）疫情在將近半年的時間內於全世界迅速擴散，如今全球共累計有超過150萬件確診病例，且有約8.8萬人因新冠肺炎而死亡，情況十分慘重，然而根據世界衛生組織（WHO）官網的資料顯示，全球已有206個國家及地區傳出疫情，但仍有5個國家維持著「零確診」。

綜合外媒報導，這5個國家分別為北韓、非洲南部的賴索托（Lesotho）、中亞的塔吉克（Tajik）、中亞的土庫曼（Turkmenistan）以及中東的葉門（Yemen）；然而，有些學者專家卻認為這份資料抱持著懷疑的態度，英國衛生與熱帶醫學院教授馬丁（Martin McKee）便出聲質疑土庫曼當局隱匿病情，認為官方所提供的數據並不可信。

此外，同樣遭受專家質疑的國家還有北韓，不過WHO官員也出面澄清，表示北韓衛生部每個禮拜都會向他們報告進度，截止至4月2日，北韓已經為698名國民、11名外籍人士，共709人進行檢測，沒有確診病例，而且從去年12月31日以來，就有共2萬4842人進行居家隔離，儘管流言四起，北韓駐聯合國使團一位外交官還是十分有自信，向《路透社》表示：「我們實施封鎖，對待疫情相當謹慎，我非常清楚我們是零病例、零確診」。

(中時電子報)