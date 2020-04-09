「防疫要做，勿忘母親節也要過！」，台北晶華酒店搶攻母親節孝親商機，推出多元餐飲與住房優惠方案，並首度推出外送到府的「婆婆媽媽闔家外賣餐」，為確保餐食內容品質與安心，更自組「美食快熱送車隊」，強調從生產製作、包裝作業，以及運送過程都由五星飯店團隊一手包辦未假手他人，創觀光飯店先例。

晶華「美食快熱送車隊」的首發服務內容共有四款比照農曆新年團圓餐的「婆婆媽媽闔家外賣餐」，由館內晶華軒粵菜餐廳大廚鄔海明、滬式冠軍主廚黃來發、台式總鋪師吳俊煌、以及法籍主廚諾爾，推出每套5道式、可供4到6人食用的外賣桌菜，消費者可以選擇外送到府或是前來酒店親取，3,800元起就可以享受到多款晶華人氣招牌菜。

台北晶華酒店為積極搶攻送禮商機推出優惠方案，一次購買兩套中式套餐即還可獲贈晶華酒店名人套房住宿，全家可以在33坪大的寬敞套房餐廳內，盡享美饌與天倫之樂。此外，4月30日前預訂可享9折優惠。

除豐盛的外賣母親節美饌，晶華酒店宴會廳也發揮場地優勢，釋出四樓的九間私人包廂，推出12,800元起的母親節包廂饗宴，其中值得一提的「Lady M寵愛女王」私人包廂宴，每桌五人專案價13,800元、十人25,800元，家人除了擁有獨立的用餐包廂，以及位上的台式招牌手路菜餐點外、重頭戲甜點則是每到母親節總是瘋狂熱銷的Lady M貴婦級六吋千層蛋糕，專案還包含感恩鮮花以及嚴選紅酒，選擇十人的專案還可獲贈價值萬元的晶華酒店「雲天露臺客房一晚」或沐蘭SPA「旅人最愛」芳香療程好禮二選一。

除多樣餐飲選擇，台北晶華酒店客房部也規劃出「香氛媽咪」SPA住宿優惠專案，專案內容包括總價值15,000元的豪房客房住宿一晚，以及連續四年獲得「台灣最佳飯店SPA首獎 Taiwans Best Hotel SPA」的沐蘭SPA「旅人最愛」或全新推出的「沐蘭甦活」兩款經典療程二選一。

值得一提的，台北晶華酒店此次更將SPA療程長度升級至兩小時十五分鐘，讓媽媽可以感受全方位的極致放鬆，專案優惠價為6,600元，於5月8日至10日的母親節周末入住，客房還可升等至充滿峇里島風情的沐蘭套房，讓媽媽延續放鬆的心情，盡情享受悠閒的節日氛圍。

晶華酒店董事總經理吳偉正表示，以往北漂的遊子會在母親節假期返鄉，今年飯店則接到許多住在台北的兄弟姊妹們為避免全家大小大規模交通移動，邀請爸爸媽媽北上過節。為此，擁有多元餐飲選擇與寬敞客房的台北晶華酒店決定推出多款「媽媽樂」方案，提供孝親子女更多選擇。

(工商 )