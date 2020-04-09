華為消費者CEO余承東9日表示，2020年第一季華為消費者業務營收保持了很好的增長，其在大陸國內市場保持穩定增長，海外市場方面因2019年同期基數較高，加上疫情影響小幅下滑。

余承東透露，大陸市場恢復速度加快 ，2月底～3月初，公司業務便迅速恢復了，其中3月份保持了70～80％增長，第一季增長幅度較大。

該公司在2019年消費者業務實現銷售收入人民幣4,673億元，年增34％。智慧手機發貨量超過2.4億支，全球智慧手機市佔率排名第二。

(工商 )