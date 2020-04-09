華為：第一季消費者業務增長良好 海外市場小幅下滑 11:202020/04/09 工商 譚有勝 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 華為消費者CEO余承東9日表示，2020年第一季華為消費者業務營收保持了很好的增長，其在大陸國內市場保持穩定增長，海外市場方面因2019年同期基數較高，加上疫情影響小幅下滑。 余承東透露，大陸市場恢復速度加快 ，2月底～3月初，公司業務便迅速恢復了，其中3月份保持了70～80％增長，第一季增長幅度較大。 該公司在2019年消費者業務實現銷售收入人民幣4,673億元，年增34％。智慧手機發貨量超過2.4億支，全球智慧手機市佔率排名第二。 (工商 ) #全球 #增長 #消費者業務 #第一季 #華為 也許您會感興趣 推薦閱讀 《半導體》台積電穩步揚 聚焦16日法說 10:002020/04/06 財經 砷化鎵三雄3月營收 全數雙率雙增 17:592020/04/06 財經 新鎖國時代來臨？ 許勝雄：台灣氣要夠長 就有機會 04:102020/04/07 財經要聞 新世界浮現！ 04:102020/04/07 時論廣場 防疫概念當道 首選醫療保健基金 17:572020/04/07 財經 工商社論》掌握後疫情時代的產業轉型時機 04:102020/04/08 財經要聞 華為：2019年手機出貨逾2.4億支全球居前二 21:302020/04/08 財經 世貿組織：2020年全球貿易將縮水13％-32％ 00:152020/04/09 財經 華為消費者業務 去年營收年增34％ 04:102020/04/09 全球財經 政治病毒是全球化最大挑戰 04:102020/04/09 時論廣場 財經熱門新聞 台股好戲僅15分鐘！散戶別鐵齒注意3件事 - 財經 各國封城影響運輸 衛生紙面臨缺貨壓力 - 財經 瑞幸爆財務造假 老謝：台灣投資人也吃過福建幫苦頭 - 財經 蝦米！饗食天堂Buffet自助餐也外帶外送了 - 財經 - 工商 美股狂噴3天就V？專家驚爆下波殺戮更猛 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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