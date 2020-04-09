生華科（6492）今天宣布，與美國國衛院的國家過敏和傳染病研究所（NIAID）簽訂合作協議，雙方將啟動新藥Silmitasertib抗新冠病毒的一系列試驗，生華科期望聯手美國國家級的防疫機構共同合作，加速新藥Silmitasertib成為治療新冠病毒藥物的開發上市。

生華科開發中新藥Silmitasertib（CX-4945），日前才獲美國科學家選為治療新冠病毒（Covid-19）的潛力藥物。美國國衛院NIH為全球生物醫藥領域之頂尖研究機構，每年醫藥研發預算約為四百億美元，轄下之國家過敏和傳染病研究所為NIH所屬的27個研究所與中心之一，主要任務是進行基礎及應用研究、治療與預防感染病、免疫疾病以及過敏性疾病。 NIAID設有內部實驗室，可加速進行抗Covid-19治療藥物的臨床前相關試驗。

上個月22日，美國加州大學舊金山分校定量生物學研究所（UCSF-QBI），發表一篇期刊，選出全球69種藥物或化合物，具治療新冠病毒的潛力，其中生華科新藥Silmitasertib雀屏中選。此項研究顯示：Silmitasertib為蛋白激脢CK2抑制劑，具高度專一性，可調控及抑制受感染宿主細胞中蛋白激脢CK2的活性，進而促進應激顆粒 （Stress Granule，SG）的形成，創造宿主細胞具更佳的抗病毒環境，進而阻斷病毒在體內傳播，降低宿主細胞被感染。

生華科新藥Silmitasertib目前應用於三項癌症人體臨床試驗，包括在美國、韓國和台灣進行的膽管癌二期臨床試驗，從臨床開展至今，已陸續收案近200位病人；還有去年獲得美國國衛院旗下抗癌計畫CTEP全額贊助三百萬美元經費進行的小兒腦瘤臨床試驗，以及基底細胞癌一期臨床試驗。目前藥物存量充裕。

生華科總經理宋台生表示，和美國國衛院聯手，直接進行新藥Silmitasertib抗新冠病毒的一系列試驗是第一步，下一步希望能盡速推進人體臨床試驗，收治新冠病毒患者。

(工商 )