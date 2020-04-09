「大樂透」今年大年初一（1月25日）在臺東市的「鑫富發彩券行」開出2.43億元頭獎，這位幸運獨得頭獎的中獎人迄今尚未出面領獎，距離最後領獎期限（109年4月29日）只剩下不到三週的時間，台灣彩券公司呼籲，今年曾在臺東市「鑫富發彩券行」買過「大樂透」的民眾，仔細找一下該期彩券並核對獎號，如果幸運中頭獎，記得把握最後領獎期限，趕快把2.43億元頭獎彩金抱回家。

台灣彩券公司表示，自公益彩券第三屆以來（即96年迄今），共有3位「大樂透」的億元頭獎中獎人未於領獎期限內兌領獎金而與財神爺擦身而過，分別為100年4月26日在高雄市開出的1.99億元、107年2月2日臺東縣開出的1.02億元以及107年10月2日在基隆市開出的1億元。

臺東市今年大年初一開出的2.43億元頭獎，如逾4月29日仍無人兌領，將創下第三屆以來「大樂透」逾期未兌領的單筆最高金額、也將是臺東地區第二筆未兌領的億元頭獎。根據台灣彩券公司的投注系統紀錄，該張「大樂透」頭獎中獎彩券是在春節大年初一當天所購買，以電腦選號的方式投注2注，購買金額共100元。

台灣彩券公司呼籲，大年初一曾到過臺東市「鑫富發彩券行」買過彩券的民眾，不妨找找你身邊的彩券，也許這位幸運頭獎得主就是你。

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(中時電子報)