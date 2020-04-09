在科技部支持下，清大、中國醫藥大學及長庚醫院的教授及醫師組成跨校、跨領域合作團隊，領先世界開發出了新型雙向基因調控系統，並用於調節間葉幹細胞的分化路徑，進而可促進骨組織再生。此成果對再生醫學研究及病人的組織再生將有重大幫助。

人體多種組織如膝關節軟骨及頭蓋骨自我修復能力不佳，若是膝關節軟骨受損便會進一步造成退化性關節炎及病人疼痛。間葉幹細胞可分化成軟骨、硬骨或脂肪等不同細胞，是用於細胞治療，修復組織的重要細胞來源。

但實際應用時，幹細胞內有多種調控分化的基因表現不受控制，因此往往無法分化成適當的細胞，造成修復效果不佳。因此如何精準調控基因表現便成了促進組織再生及調節身體機能的重要關鍵。

清大化工系講座教授胡育誠、中國醫藥大學助理教授林進裕及長庚醫院骨科醫師張毓翰醫師組成跨校、跨領域合作團隊，開發出全球首創的CRISPR-AI雙向基因調控系統，可在幹細胞內同時活化與抑制不同基因的表現。

目前全世界尚未有同時活化及抑制多種基因以促進組織再生之前例。胡育誠團隊將CRISPR-AI系統送入幹細胞後，與原來幹細胞相比，可同時活化Sox9表現17倍，並抑制PPAR-g表現達70％。此研究領先全世界，相關成果已於2019年發表在頂尖國際期刊《核酸研究》。

胡育誠表示，細胞內有複雜的基因網路，因此基因調控是非常重要的。但是要如何雙向調控基因表現仍是一大難題，也還未應用到幹細胞及組織再生。此CRISPR-AI雙向基因調控系統可以同時精準調控多種基因的表現，導引幹細胞分化成特定細胞，未來也可以用於幹細胞研究，並且用於修復關節軟骨，治療退化性關節炎，或修復其他組織。

(中時 )