繼 8 日釋出iOS 13.4.1、iPadOS 13.4.1 系統，來修復 FaceTime 視訊通話相關 Bug 之後，蘋果今日又釋出 macOS 10.15.4 補充更新以及 watchOS 6.2.1，修復 Mac 以及 Apple Watch 當中的部分軟體問題。使用者可進一步了解系統修復與升級的內容，利用時間來將作業系統升級。

macOS 10.15.4 可提升 Mac 的穩定性與安全性

針對 macOS 10.15.4 補充更新(supplemental update)，更新日誌指出修復的內容包含：(1)修復運行 macOS Catalina 10.15.4 的 Mac 無法加入運行 iOS 9.3.6 及更早版本、OS X El Capitan 10.11.6 或更早版本所發起的 FaceTime 音訊通話的問題；(2)修復會持續收到 Office 365 密碼提示的問題；(3)修復 MacBook Air(Retina 13吋、2020 年款式)在設定助理(Setup Assistant)、或者在重新/中斷連接 4K/5K 顯示器時會無法使用的問題；(4)興復了 Mac 的 USB-C 連接埠可能沒有回應的問題。

而針對 watchOS 6.2.1，蘋果則是只在更新日誌中寫明修復了運行 watchOS 6.2.1 的 Apple Watch 無法加入運行 iOS 9.3.6 及更早版本、OS X El Capitan 10.11.6 或更早版本所發起的 FaceTime 音訊通話的問題。

上述關於 FaceTime 通話的問題，蘋果也已經在 iOS 13.4.1、iPadOS 13.4.1 當中修復。蘋果設備使用者可留心的是，Apple Watch 若要進行系統升級，必須要電量在 50% 以上、接上充電器，且處於 Wi-Fi 連線狀態時，才可透過 iPhone 中的 Watch App 來進行更新。而 iPad、iPhone、Mac 等設備要進行系統更新前，建議都要先行進行資料備份最為安全。

(中時電子報)