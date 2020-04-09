世衛組織（WHO）秘書長譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）8日記者會中狂轟台灣對他種族歧視和人身攻擊。民進黨主席卓榮泰今表示，「譚德塞，你錯了！」

卓榮泰指出，台灣是多元族群、文化融合的國家。在這裡各種族群、各種膚色、各種文化都得到同樣的尊重跟發展，這是譚德塞無法理解的！

他說，反倒是，數十年來，台灣受到中國政治打壓、國際組織歧視與拒絕，這更是譚德塞故意視而不見的！

卓榮泰說，但是這裡2300萬人民，不因此置身度外、不因此推諉喪志，反倒更加辛勤努力、自我調適，從不放棄身為台灣人的驕傲，身在地球村的責任；我們建立珍貴的民主，強化穩健的經濟，保護自己的環境，捍衛自己的國家。在全球受武漢肺炎肆虐時，台灣更以完善的公衛體系努力維護人民的安全，也量力即時對外援助；這時我們不求任何條件，只求世界安全！

卓指出，譚德塞，身為世界衛生組織的執行者，一開始對疫情的輕忽與判斷錯誤，舉世皆罵；一連串對中國抵死效忠的態度，舉世皆知；卻一錯再錯，一再對台灣惡意中傷。

他反問，「當你袒護中國隱匿疫情時，你在乎的是世人生命還是個人私利？當你偏袒中國拒絕台灣時，你想到的是政治歧視還是政治利益？當全世界數十萬人都認為你不適任，你就只敢污罵台灣，這就是你的歧視跟懦弱！」

他表示，台灣終究是一個充滿友善的國家，有朝一日當你褪去中國的外衣，回歸一名世界子民時，歡迎到台灣看看，你會重新愛上這塊土地跟這裡勤勞的人民！

(中時 )