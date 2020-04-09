宏正(6277)3月份合併營收自結數為新台幣3.95億元，較去年同期減少5%；首季合併營收自結數為新台幣11.53億元，較去年同期減少0.2%。宏正也公告第一季處份信驊(5274)股票361張，獲利3.56億元，挹注每股獲利約3元。宏正去年全年獲利7.23億元，EPS為6.05元，配發5.3元現金股利。

3月單月營收方面，就產品別而言，IT架構管理解決方案較去年同期減少9%、專業影音產品較去年同期減少13%、USB週邊設備較去年同期成長24%。以銷售區域觀察，亞洲較去年同期成長4%、美洲與歐洲分別較去年同期減少18%及7%。

累積營收方面，就產品別而言，IT架構管理解決方案較去年同期減少0.2%、專業影音產品較去年同期成長1%、USB週邊設備較去年同期成長9%。以銷售區域觀察，亞洲與歐洲皆較去年同期減少2%、美洲較去年同期成長4%。

宏正以ATEN品牌行銷全球，為全球資訊(IT)暨專業影音(Professional AV)設備連接管理方案領導廠商。ATEN提供整合性的KVM多電腦切換器、專業級影音產品、節能感測電源分配器等解決方案，其超過500項的產品組合可輕鬆控制與連接不同的電子設備，並廣泛應用於不同領域，包含廣播及媒體、公司、政府、教育、運輸與工業製造等多元環境。

ATEN在台灣(新北、台南)、中國及加拿大設有研發中心，每年均持續開發創新解決方案，至今已獲得超過640件的全球專利。宏正總部設於台灣，同時在中國、日本、韓國、比利時、美國、英國、俄羅斯、澳洲、土耳其、印度與羅馬尼亞設有子公司與辦事處，透過全球銷售網絡將產品行銷各地以滿足客戶的多元需求。

(時報資訊)