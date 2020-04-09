國安基金管理委員會將於下周一(13日)將召開例會，針對外界關注是否退場，財政部長蘇建榮今早表示，歐美疫情相當嚴峻，目前發展仍不明朗，是否退場將尊重委員會共同決議。

立法院財政委員會今天邀請財政部長蘇建榮、金管會主委顧立雄就「因應嚴重特殊傳染性肺炎(COVID-19)疫情銀行業辦理紓困貸款執行情形」進行專題報告並備詢。國安基金管理委員會將於4月13日召開授權進場後的首次例會，立委關注進場情形、以及是否退場等。

蘇建榮表示，目前進場與否，還不能說；至於是否退場，將尊重所有國安基金委員會委員的共同決議。蘇建榮表示，國安基金先前授權進場主要是為超前部署，受疫情影響，市場若達進場條件，就可隨時進場；觀察目前歐美疫情仍相當嚴峻，發展尚未明朗，13日例會將由委員會共同決議。

國安基金3月19日取得授權進場，當天台股指數收在8681.34點，台股目前已漲回萬點之上。

(時報資訊)