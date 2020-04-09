歐買尬(3687)子公司綠界科技(6763)今天登錄興櫃，參考價172元，盤中突破200元，最高來到213元，漲幅23.8％。

綠界為台灣第三方支付業者中，最早成立的金融科技服務公司，主要提供信用卡、超商條代碼及虛擬帳號等完整線上金流收款機制，解決商家及消費者因網路消費衍生的各種問題，以提升商家收款的便利性及確保消費者付款資料的安全及便利性為宗旨。

綠界目前除整合全方位(AIO)金流代收業務外，亦提供物流宅配、電子發票加值服務及資安健檢等服務，為商家提供完備模式之一站式服務，降低商家營運成本及節省資訊串接時間。

綠界指出，近幾年因台灣民眾消費習慣改變，主打「綠界帳號在手，網路開店所需全都有！」。從開店平台、金流、物流、電子發票一條龍式服務，其中完全不需程式人員也可輕易完成，盡全力輔導每一位客戶打造全方位網路商城，至今服務企業數已超過18萬家，與之配合的9大信用卡收單行、28間銀行及4大超商體系關係也十分緊密，其最主要競爭力來自能協助客戶快速建置全方位開店平台與支付系統，無須單打獨鬥各自與銀行、超商系統串接。

綠界強調，目前所提供的API串接資源是業界最豐富且完整，充分發揮Open Banking的精神，客戶不單只有信用卡收款，更有宅配、超商取貨等物流及電子發票等，透過綠界即可介接市面上多數的開源軟體，包含CRM開源軟體Odoo、電子商務套件WooCommerce等，客戶自由選擇不同的前端使用方案，只需進行API或SDK串接，便可於結帳完成後直接進行買受人相關資料拋轉，快速且省時。

該公司2019年營收9.36億元，每股盈餘達12.48元，今年因Covid-19新冠肺炎衝擊，受惠宅經濟發展，第1季就創造了經手客戶的代收付金額GMV高達140億元，2019年全年GMV達488億元，累計前2月營收1.62億元，稅後淨利0.24億元，每股盈餘1.85元。在政府加大數位轉型相關補助及決心，未來將持續協助企業數位化轉型，下半年將有望交出更亮麗的成績單。

(時報資訊)