受到美股續漲逾700點激勵，台股早盤開高走高，一度上漲超過百點，衝上10246點，但只演了15分鐘好戲，大盤指數急殺翻黑。對此投顧指出，短線面臨3月13日3千億巨量跳空缺口的「套牢賣壓」，接下來指數「震盪會加劇」，投資人應「逢高減碼」小心因應。

台股今跟美股同步大漲，加上財政部長宣示國安基金不退場，刺激大盤開高走高，9點15分左右最高來到10246點後，隨即下殺到平盤之下。

摩爾投顧分析師王文良指出，短線大盤已經跟過去三天不一樣了，接下來指數震盪會劇烈、個股走勢也會分歧。大盤漲到10000點之上，更要小心利多出貨與解套賣壓，仍應逢高減碼、向下操作為宜。

他表示，三月營收有好表現的公司，如旺宏，今天利多不漲，股價開高走低，除了反彈到季線（50日）有技術面的壓力之外，利多能吸引散戶也能讓之前的買盤下車，若今天旺宏融資增加，籌碼凌亂，國際股市稍微有風吹草動，股價同樣面臨修正可能。

顧德投顧分析師張家豪老師也認為，國安基金宣布進場第13個交易日時值費氏時間轉折，此時已完成萬點的投資信心關卡，若疫情發展未趨穩定易現來回震盪。

張家豪表示，4月6日是春節後第一個打破周一開低慣性的時間點，投資人可留意若接下來周一開低慣性持續被改變，則金融市場才能對疫情暫時免疫，否則仍需提防萬點關卡再度失守後的信心危機。「技術面可用加權指數收盤價與5週均線及5日均線比較做為多空強弱的觀察。」

此外，法人提醒，台股短線面臨3 月13日3千億巨量跳空缺口的套牢賣壓區，短線震盪恐加劇，不過下檔9600點位置支撐力道穩固。

(中時電子報)