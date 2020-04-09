記憶體大廠美光（Micron）推出創新的QLC SSD加速資料中心替換傳統硬碟，新容量選擇與功能、先進智能工作負載、及OEM認證等優勢，推動Micron 5210 ION SSD更快導入市場。

美光表示，新款SSD為業界首家將QLC NAND 技術導入資料中心的業者。美光所屬QLC技術的5210 SATA SSD推出新容量選擇與創新的智能工作負載，可以滿足通用伺服器與儲存裝置的需求，並引領資料中心從傳統機械硬碟（HDD）轉向QLC SSD。強勁的顧客需求與OEM認證等優勢將進一步擴展美光QLC SSD在市場上的採用率。

美光發表Micron 5210 ION企業級SATA SSD的新容量選擇與功能，進一步鞏固美光QLC量產技術領先地位。此款基於美光先進QLC NAND技術的全球首個QLC SSD，將迅速取代資料中心既有的傳統硬碟。

NAND Flash快閃記憶體實現了過去僅能透過HDD達到的高工作負載量處理效能，讓客戶得以在SQL與NoSQL資料庫、大數據分析、物件儲存與vSAN容量層級等各方面享受NAND記憶體所帶來的資料處理效益。Micron 5210迅速取代了10K HDD（HDD轉速10,000 RPM），其隨機讀取、隨機寫入速度、循序資料傳輸量與最大的10K RPM HDD相比，分別提高了175倍、30倍與2倍，整體節能效率更提高3倍，其單價具競爭力，是款性價比極高的產品。

美光儲存業務事業部行銷副總裁Roger Peene表示，Micron 5210 SSD自兩年前上市以來便獲得許多客戶青睞，顯見QLC技術在資料中心的角色日益重要。我們為推動客戶導入新興QLC資料中心，以享受到更快的速度、更低的延遲、更高的節能效率及更佳的經濟效益而感到自豪。

OEM廠的採用驅使業界加速將通用伺服器工作負載量自HDD轉至QLC SSD，以改善效能、可靠性與功耗表現。

聯想數據中心集團（Lenovo）基礎設施執行總監John Donovan表示，美光的SSD具備創新的QLC磨耗優化技術，客戶得以安心處理各種工作負載，滿足了客戶對於效能與容量上日益增長的需求。而今Micron 5210 QLC SSD已搭載於Lenovo ThinkSystem伺服器解決方案配置組合。

資料中心愈來愈需要仰賴企業快閃儲存裝置來提供HDD無法實現的穩定速度、容量、效率與可靠性，以滿足處理工作負載時對即時資料洞察與分析日益增長的需求。高容量Micron QLC NAND快閃記憶體介質讓單晶片的容量可達1TB ，在提供方便操作與維持SATA平台連續性的同時，更展現了QLC NAND的價值與速度。經過優化的Micron 5210 ION SSD能滿足上述需求，為企業級儲存裝置提供比HDD更佳的經濟效益。

Micron 5210 ION SSD已經量產，未來將供貨給大多數大型伺服器OEM製造商、全球領導經銷商、零售商與系統架構商，其單價媲美10K企業級HDD。

(工商 )