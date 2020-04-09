「大樂透」頭獎已連摃17期，明（10）日晚間頭獎上看新臺幣4.8億元，是「大樂透」今（109）年以來的最高頭獎；今（9）日晚開獎的「威力彩」頭獎也上看2.6億元！

台彩表示，「大樂透」今年大年初一（1月25日）在臺東市的「鑫富發彩券行」開出2.43億元頭獎，這位幸運獨得頭獎的中獎人迄今尚未出面領獎，距離最後領獎期限（109年4月29日）只剩下不到三週的時間，台灣彩券公司呼籲，今年曾在臺東市「鑫富發彩券行」買過「大樂透」的民眾，仔細找一下該期彩券並核對獎號，如果幸運中頭獎，記得把握最後領獎期限，趕快把2.43億元頭獎彩金抱回家。

台灣彩券表示，自公益彩券第三屆以來（即96年迄今），共有3位「大樂透」的億元頭獎中獎人未於領獎期限內兌領獎金而與財神爺擦身而過，分別為100年4月26日在高雄市開出的1.99億元、107年2月2日臺東縣開出的1.02億元以及107年10月2日在基隆市開出的1億元。

除了「大樂透」頭獎再創今年新高外，今（9）日晚開獎的「威力彩」頭獎上看2.6億元，台灣彩券表示，民眾經過彩券行，不妨將2個高頭獎遊戲一次買齊，說不定幸運得主就是你。為了提供消費者安心的購買彩券環境，台灣彩券公司積極宣導新冠肺炎防疫觀念，要求彩券銷售人員配戴口罩，每天定時量體溫、做好環境消毒，讓大家能安心買彩券、一起挺公益。

(工商 )