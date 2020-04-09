政府透過手機基地台訊號來定位居家檢疫以及居家隔離者，立法院司法法制委員會今天針對「電子監控追蹤手機如何確立法律界限」進行專案報告。衛福部次長薛瑞元在答詢國民黨立委吳怡玎時坦言，在居家檢疫跟隔離的通知書中，確實未載明政府會監控被檢疫跟隔離者的手機定位。

司法院秘書長葉麗霞表示，由於通訊監察是對人身自由及個人隱私的強烈侵害，所以才會有法官保留，最主要是因為被通訊監察的人不知道自己被通訊監察，這次為了防疫需求監控手機定位，應該要告知被監控位置的人，才對人身自由或對隱私保障比較周全。

吳怡玎質詢薛瑞元，她3月底取得的居家檢疫、居家隔離通知書，並未載明手機將會被政府定位，是否已經修正？薛坦言尚未更新表格，但都有告知當事人，吳則是馬上打臉，她國外的朋友回來就不知道自己被定位，一直到收到簡訊才知道原來自己已經被定位了。

民進黨立委吳玉琴也質詢資安處長簡宏偉，具體是如何搜集定位資料？簡表示，沒有用任何GPS定位，純粹是拿基地台取得向基地台報到的手機訊號，也不是百分百精準，他看不到被定位者走出家門，只有粗略範圍，只要手機離開基地台範圍，會自動送訊息給業者，不會送到資安處，超過訊號就會有告警，會發給警政民政還有當事人。

吳怡玎則指出，這種定位方式被警政單位質疑居家簡易訊號異常，錯誤率達93％，這項問題是否解決？簡解釋，錯誤率是因為算法不同，他們的統計資料錯誤率只有1％，有這種情況是因為電子訊號本身有誤差，可能是手機在兩個基地台中間會飄移也可能住在高樓層會連到遠處，也有發生民眾收到簡訊後趕快跑回來的狀況。

對於現在政府在使用的「電子圍籬」，吳怡玎質疑疫情期間收集的資料由誰來管理？疫情過後會不會刪掉？簡表示，整合的資料是在防疫追蹤系統，給民政衛政警政使用，電子圍籬系統則會保存24小時，只是看被定位者有沒有跑出圍籬，24小時就會刪掉。

薛瑞元則表示，解除居家檢疫的人，目前都還是會先保留名單，但只會管理現在正在做居家檢疫跟隔離的人，保留名單的理由是因為疫情發展不知道會怎樣，可能有人14天後又變陽性，如果刪除就沒辦法往前追蹤。不過他也強調，整個疫情結束之後，這些資料都會銷毀。

國民黨立委鄭麗文也質詢，疫情過後的資料打算怎麼處理疫情期間搜集的個人隱私資料？簡宏偉表示，疫情結束之後就會主動刪除，且電子圍籬也會停止運作。

(中時 )