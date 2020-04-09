力挺警察、具體行動！台中市大台中警察之友會日前成立「警察因公涉訟輔助金專戶」並由警察局研擬「台中市政府警察局員工因公涉訟審議委員會設置及審議要點」，維護員警依法執勤、保障訴訟權益，初期目標1200萬元，讓員警因公執法無後顧之憂。

大台中警友會理事長賴文玉表示，結合民間企業好友力挺，共募集1200萬元，成立「警察因公涉訟輔助金專戶」，主要因身為正義防線、人民保母的警察，即便在合法情況下，因公執法仍面對當事人或其家求償，為保障員警依法執勤、保障訴訟權益，募款響應警察訴訟基金。

台中市警察局表示，第一線員警執行任務時，常面臨高度的危險與不確定性，若造成傷亡，必須面臨冗長之訴訟程序及承擔個案衍生之民事賠償問題，為使涉訟輔助機制更加完善，藉由合民間資源的協助，讓第一線員警多一層保障。

警察局指出，未來因公涉訟員警除可依相關規定，向服務機關及內政部警政署申請各審級律師費用補助，若不足即可向警察局因公涉訟審議委員會提出申請補助，經審議通過，由「警察因公涉訟輔助金專戶」撥付補助訴訟費用。

台中市警察局長楊源明說，感謝大台中警友會實踐當基層警察後盾的承諾，長期支持警察工作，讓員警安心拚治安；涉訟員警可尋求審議委員會的協助，除了減輕身心壓力，並激勵勇於任事，有效提供員警及其家庭安全與安心的保障。

(中時 )