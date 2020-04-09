新冠肺炎期間「保持距離，以策安全」！但7名在澳洲墨爾本留學的大陸學生，卻相約在家裡吃火鍋，因違反當地社交距離禁令，遭警方開罰每人澳幣1652元，合計共澳幣1萬1564元（約新台幣21萬元），新聞一度登上微博熱搜第2，還有人罵「丟臉丟到家了」。

據澳洲《第九新聞》（9news）報導，這7名大陸留學生住在鄰近墨爾本市區的南岸（South Bank），本月7日他們相約在家中吃火鍋，卻被鄰居舉報，最後7人一共被罰了1萬1564元澳幣罰款。

此事經澳、陸媒體報導，一度登上熱搜第2名，雖然事後疑其中一名當事人在社群網路大吐苦水，但多數網友認為，澳洲維多利亞州連3個人在家打電動都會挨罰，本來就不應該違規聚餐，罰錢活該，而且金額太少了，「真是丟臉丟到家了！」

但也有網友認為，這7名學生並非跑到街上狂歡，只是互相熟悉在家吃飯，不算出門，哪知道會被鄰居檢舉，以澳洲標準來看，並不算是重罰。

(中時電子報)