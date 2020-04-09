客家委員會的許姓司機，駕駛自己私人的賓士轎車到保養廠保修，卻要求保養廠開立主委公務座車的保修單據向會計報銷保修費，3年間共詐領17筆保修費用，台北地檢署偵查後，9日依詐欺等罪將許姓司機起訴，坦承替許開立不實單據的王姓保修廠老闆則以繳國庫4萬元條件，緩起訴1年6月。

檢方調查，許姓司機之前一直替客委會主委駕駛本田公務車，同時負責保養這輛公務車；但許自2011年到2014年間，將自己的賓士車送到多家保養廠保修，但是都要求保修廠老闆開立保修本田公務車的收據或發票，每次費用2000到16000元，總共17筆，向客委會報銷費用。

不過，客委會的會計核帳時卻發現許姓司機的單據有異狀，於是向政風單位檢舉，經廉政署偵查，約談與許姓司機熟識的王姓保修廠老闆，王供出許要求開立不實發票，同時坦承自己明知主委座車是本田廠牌，卻仍替許的賓士車開立不實單據。

許到案後否認犯罪，辯稱不知道不可以這樣報帳、不知自己違法。檢方偵查後認為，許的職務是司機，職務上並沒有所屬機關法定職務權限，不算是刑法上的公務員，因此僅依詐欺、偽造文書等罪將他起訴。

至於王姓保修廠老闆則因坦承犯行，並且供出許的不法行為，犯罪情節輕微，因此以繳國庫4萬元為條件，緩起訴1年6月。

(中時 )