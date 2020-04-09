僑委會7日表示，指揮中心同意有償提供僑委會5萬片醫療口罩統籌供海外友我傳統僑社成員以及在臺灣沒有二等親屬海外僑民使用。相對政府已公開表示要對外國捐贈1千多萬片口罩，對此國民黨立委陳以信今日直言，相較海外僑民多達2百萬的人數，僑委會提供的的口罩數量根本不夠，政府援外前，僑民都拿不到，將造成政府施政困難。

僑委會日前調查海外僑界對醫療口罩需求量約160萬片，布口罩10萬片。陳以信今天在立法院外交及國防委員會質詢時，進一步詢問僑委會海外僑民總人數有多少？僑委會副委員長呂元榮表示有拿中華民國護照的約2百萬人，陳以信隨即指出，僑委會只拿到5萬片口罩，然後規劃讓海外僑民每人兩個月內可買15片，但2百萬乘15，兩個月內高達3千萬片需求，這麼大需求缺口怎麼辦？

對此呂元榮表示今天開始僑民在國內若有配偶或二等親以內親人，可以由在國內家人代為購買後寄出。然而民進黨立委羅致政質詢時也提到，最近收到留學生陳情，表示自己是孤兒，在海外讀書，沒有國內親友可幫他買口罩。因此針對部分僑民無法透過親人在國內買口罩，只能仰賴僑委會這區區5萬片醫療口罩和10萬布口罩，陳以信提醒，如果政府對援外捐贈口罩前，自家僑民反而拿不到口罩， 將造成政府施政困難，必須注意。

另外針對僑委會規劃於17日寄出6萬片布口罩給全球各地僑胞使用，並在本月底前另外再寄送4萬片布口罩，民進黨立委蔡適應質詢時也質疑，僑委會若覺得給僑民布口罩也可以，布口罩並未受管制，2月、3月時就可以做了。

而針對「友我傳統僑社」定義，呂元榮表示多年來僑委會都有資訊，例如這些社團向僑委會登記有案，經常舉辦愛國活動，僑委會也會向駐外館處查證。例如今年2月美洲橋社發表聲明，恭賀總統連任，並支持中華民國參加世界衛生組織，這樣就認為是。

(中時 )