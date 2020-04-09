《澎湃新聞》報導，華為消費者CEO余承東9日表示，今年第一季華為消費者業務營收保持了很好的增長，其中大陸市場保持增長，海外市場去年同期基數較高加上疫情影響有些下跌。余承東透露，大陸市場恢復很快 ，2月底3月初業務就迅速恢復了，其中3月保持了70％到80％的增長，整個第一季增長幅度還是比較大。

(旺報 )