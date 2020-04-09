華為Q1消費者業務增長良好 海外市場下跌 12:162020/04/09 旺報 林汪靜 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 （示意圖／shutterstock） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 《澎湃新聞》報導，華為消費者CEO余承東9日表示，今年第一季華為消費者業務營收保持了很好的增長，其中大陸市場保持增長，海外市場去年同期基數較高加上疫情影響有些下跌。余承東透露，大陸市場恢復很快 ，2月底3月初業務就迅速恢復了，其中3月保持了70％到80％的增長，整個第一季增長幅度還是比較大。 (旺報 ) #市場 #華為 #業務 #消費者 #大陸 也許您會感興趣 推薦閱讀 《業績-電腦設備》疫情燒業績燙 圓剛3月營收雙升2位數 17:392020/04/06 財經 日本露天與au PAY合作 跨境購物更便利 04:102020/04/07 焦點新聞 疫情重創經濟 美國逾18％消費者擔心失業 08:512020/04/07 財經 37％大陸消費者 準備延後買新手 18:332020/04/07 兩岸 台灣一年敷掉上億片面膜 多數消費者卻都敷錯了 22:502020/04/07 生活 華為消費者業務 去年營收年增34％ 04:102020/04/09 全球財經 《業績-電子商務》創業家3月、Q1營收 齊創同期高 10:342020/04/09 財經 華為：第一季消費者業務增長良好 海外市場小幅下滑 11:202020/04/09 財經 公有市場強制戴口罩恐「好到違法攤販」 業者盼加強紓困補助 11:312020/04/09 政治 中市府公布3月消費者物價指數 較上月下跌0.37％ 12:052020/04/09 生活 兩岸熱門新聞 特斯拉上海超級工廠內部首曝光 完全無人影 - 兩岸 - 旺報 美陷泥淖 陸專家籲適度對台動武 - 焦點新聞 - 旺報 不顧疫情瘋狂練兵 陸媒：警惕美軍反常動向 - 兩岸 陸中行：人幣國際化提速 近7成外企打算用 - 兩岸 - 旺報 大疆無人機折翼？網瘋傳大疆將裁員50％ - 兩岸 - 旺報 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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