「可口可樂」台灣城市瓶600毫升寶特瓶，共10款。(圖／可口可樂公司)

「可口可樂」又大玩瓶身包裝創意，繼「姓名瓶」、「50周年紀念瓶」與「台灣瓶」之後，今年「可口可樂」與著名平面設計師Noma Bar合作，首度在台推出10款台灣城市瓶，以台灣城市的在地特色為出發點，精煉出10個城市的代表字，並用簡約時尚的設計風格，融合道地的台灣意象，勾勒出城市居民不同的樣貌。

可口可樂量身打造出10款台灣城市瓶，包含台北、桃園、新竹、台中、嘉義、台南、高雄、宜蘭、花蓮以及台東，專屬的圖像設計傳達了台灣10個城市的美好，按過往經驗，「可口可樂」這回出台灣城市瓶勢必引起可樂控台收藏浪潮。

每個城市都有不同的樣貌，除了景觀建築，各地的「人」與人所形成的文化特色更是構成城市樣貌的重要元素。今年，「可口可樂」首度在台灣推出以城市為設計主軸的台灣城市瓶，不但精選10個城市的關鍵字，並以此延伸描繪出10個城市居民的不同樣貌，包含台北、桃園、新竹、台中、嘉義、台南、高雄、宜蘭、花蓮以及台東，每個城市瓶上都有融合在地元素與著名景點的專屬設計，呈現出各城市獨一無二的風情，更展現了台灣各城市居民的獨特性。

台北(大台北地區)為潮流領跑者，引領了文化與事物的革新，以「潮」字展現其特性，瓶身融合了名聞海內外的著名小吃小籠包、名景女王頭、北門以及名聞遐邇的台北捷運；人文薈萃且作為交通樞紐的桃園，選以「薈」字為代表，設計囊括了桃園國際機場、石門水庫與香甜美味的拉拉山水蜜桃；新竹在地的客家族群與科技人才，「勤」奮的形象廣為人知，其中強勁的風、百年城隍廟、著名的米粉與柿餅皆躍入瓶身設計；台中擁有世界級的歌劇院、知名地標台中公園以及高美濕地，充分展現台中的地「闊」心也「闊」的城市個性；古意與質「樸」是嘉義獨有的風采，而阿里山小火車、中央噴水池與神木更是不可或缺的在地元素。

台南人好客且「饕」的形象深植人心，瓶身設計結合著名小吃擔仔麵、虱目魚和知名景點赤崁樓與鹽田；而高雄人生性開「朗」樂觀，設計中將高雄港、貨櫃、渡輪與旗津烤魷魚融入其中，亦展現了高雄爽朗的港都特色；宜蘭的好山好水孕育出最「勁」的蘭陽風情，融合了龜山島、冬山河親水公園與三星蔥的瓶身亦表現出宜蘭人的柔韌與強勁；山明水「秀」的花蓮遠近馳名，設計蘊含了秀麗的太魯閣、賞鯨輪船與七星潭等元素，更打造出一個秀美的水姑娘；台東人「樂」天形象深植人心，著名景點錦新三號道路、熱氣球與衝浪指標皆於瓶身上展露無遺。「可口可樂」台灣城市瓶以在地的設計，讓台灣人看見不同的城市之美，也邀請消費者一起揭密各城市特色。

「可口可樂」台灣城市瓶總共推出10款設計，分別呈現於包括「可口可樂」及「可口可樂zero」易開罐與寶特瓶包裝上，即日起於全台便利商店、超市及各大量販店販售，新品上市期間還有限定優惠，優惠訊息以通路資訊為主。

相關優惠包括：

1.即日起至5／5於7-ELEVEN購買600毫升「可口可樂」台灣城市瓶，享有2瓶39元優惠價；購買435毫升「可口可樂」台灣城市瓶，享第2件10元優惠。

2.即日起至5／5於全家便利商店購買600毫升「可口可樂」台灣城市瓶與330毫升「可口可樂」台灣城市瓶，皆享有第2件10元優惠。

3.即日起至5／5於萊爾富便利商店購買600毫升「可口可樂」或「可口可樂zero」台灣城市瓶，享有任選第2件6折優惠；購買330毫升「可口可樂」台灣城市瓶，享有第2件10元優惠。

4.即日起至4／21於家樂福購買330毫升「可口可樂」台灣城市瓶6入裝，享優惠價72元；購買600毫升「可口可樂」台灣城市瓶4入裝，享78元優惠價。

5.即日起至5／6於OK便利商店購買600毫升「可口可樂」或「可口可樂zero」台灣城市瓶，享有第2件10元優惠與全品項任兩件抽抽樂。

6.即日起至4／22於Wellcome頂好超市購買330毫升「可口可樂」台灣城市瓶6入裝，享72元優惠價；4／23至5／6購買600毫升「可口可樂」台灣城市瓶，享有2瓶39元優惠價。

7.4／10至4／23於全聯福利中心購買600毫升「可口可樂zero」台灣城市瓶，享買一送一優惠；4／10至5／7購買600毫升「可口可樂」台灣城市瓶4入裝，享78元優惠價；5／8至5／21購買330毫升「可口可樂」台灣城市瓶6入裝，享72元優惠價。

8.4／15至4／28於愛買購買330毫升「可口可樂」台灣城市瓶6入裝，享72元優惠價。

9.4／15至4／28於大潤發購買330毫升「可口可樂」台灣城市瓶6入裝，享72元優惠價。

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