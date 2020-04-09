台中地區今年荔枝及龍眼花盛開，原本預期蜂蜜收量豐碩，近期卻因氣候不穩定及新冠肺炎疫情影響，使得蜂蜜收量及銷售不如往常。台中市政府農業局說，，為維繫養蜂產業，將持續推動養蜂事實登錄、國產蜂產品證明標章及蜂蜜良好農業規範，並將於5月上旬舉辦評鑑，藉此提升台中蜂蜜競爭力。

農業局指出，5月上旬將輔導台中地區農會舉辦「109年度台中市國產龍眼蜂蜜品質評鑑」，透過專業嚴謹的儀器檢驗蜂蜜成分，並邀請行政院農業委員會苗栗區農業改良場蜂蜜品評訓練合格人員進行感官品評，選出台中優質龍眼蜂蜜，將獲獎蜂蜜以「台中蜂華」品牌進行銷售，藉此推廣台中優質蜂蜜，增加蜂農收益，確保消費者權益。

農業局長蔡精強說，台灣一年四季皆有蜜源植物，極適合養蜂產業發展，民國87年至今，台中大里、太平、外埔、霧峰、北屯、后里、和平、豐原等區已成立養蜂產銷班，經營規模計9班、113人、16,534箱。未來將持續輔導蜂農切磋增強養蜂技術，提高蜂蜜、蜂王乳、花粉及蜂膠等產品品質，拓展行銷市場。

(中時 )