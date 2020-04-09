不是所有人都可以居家辦公。證期局局長王詠心表示，因為涉及客戶權益及資本市場秩序，證券商接單的營業員及自營部門交易人員不得隨意「居家辦公」，必須有相關配套及錄音設備，經向證期局申請核准後，才能讓人員居家辦公。

清明連續假期，不少人去人潮密集的景點遊玩，中央疫情指揮中心已表示去11景點的民眾最好能居家辦公、自我健康管理，金融業如富邦金控、國泰金控、新光金控、開發金控、中信金控等都已要求假期去景點員工居家辦公，估計人數有4千人左右。

金管會主委顧立雄表示，這些居家辦公的人員仍是要遵守相關資訊安全問題，且法規要求要錄音錄影的部分，仍是要有相關設備，遵守法令要求，各公司要提供居家辦公的員工必要的設施、配備。

但目前不是所有金融業員工都可以居家辦公，如證券商、期貨商的自營部位交易員，需要用公司的設備，並進行錄影，王詠心表示，這是涉及公司對交易員的相關控管；另外是涉及客戶權益，負責接單的營業員也要有公司的監控系統。

王詠心表示，目前是鼓勵「異地辦公」，即是公司提供另一辦公場所，暫時不鼓勵居家辦公，居家辦公必須有相關配套，經核准後才能作；另外如投信操盤手因為要全程監控，上班時甚至不能帶手機，避免串聯投資等，所以投信操盤手的隔離防疫，仍在研議當中。

(工商 )