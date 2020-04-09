全聯福利中心9日宣布，為服務全台各地民眾，除了持續展店外，4月起正式推出「行動超市車」，裝載各種民生必需品，包括餅乾、泡麵、飲料、蔬菜、水果、魚肉、鮮乳、We Sweet甜點、冷凍食品等，還有衛生紙、尿布等日用品，目前嘉義、花蓮各有一台車試營運，希望能滿足偏鄉地區的採買需求！

全聯強調，一直以來全聯扮演「全民超市」的角色，從熱鬧都會區到鄉村離島都有全聯的足跡，然而，儘管目前展店數已突破1,000家，但為照顧偏鄉地區年紀較大的長輩，或不方便隨時出門採買的偏遠山上居民等，全聯從去年開始就在規劃「行動超市車」，希望讓無法隨時到全聯購物的消費者，也能享有同樣的服務。

據全聯介紹，全聯「行動超市車」為一台6.5噸的三溫層（常溫、冷藏、冷凍）車體，車廂是航太工業材質FRP+舒特龍打造，可確保商品品質在運送中保持新鮮，且設有GPS可與鄉里即時溝通到點時間，隨車並配有一位司機與店員。

全聯「行動超市車」車上販售商品約300～400項，包含衛生紙、尿布等民生用品，還有餅乾、泡麵、飲料等乾貨，以及蔬菜、水果、魚肉、鮮乳、We Sweet甜點和冷凍水餃、蔥抓餅等，並提供商品預購服務，若現場商品販售完畢，可先預購再於下次購買，就連全聯預購誌上的商品也可，例如近期的母親節蛋糕預購。

至於結帳方式，全聯表示，「行動超市車」的結帳系統與實體門市一樣，只要在網路順暢下，不僅能使用PX Pay、信用卡等支付方式，也可同步累積福利點或集印花貼紙等，跟門市服務同步。

全聯並強調，「行動超市車」不以營利為目的，主要希望能服務偏鄉地區民眾，且行駛動線跟商品結構可依照民眾需求隨時做調整，彈性度更高；倘若發生任何意外災害，「行動超市車」還可支援物資，並提供補給如熱食、熱飲給救災人員等。

全聯慶祥慈善事業基金會也結合全聯門市的急難救助服務，未來更能深入嘉義、花蓮等偏鄉地區，若當地民眾有3個月內的急難事故，可透過「行動超市車」隨車收件，再由駐地的專業社工聯繫協助。

此外，全聯佩樺圓夢社會福利基金會愛心育苗計畫資助的嘉義偏鄉小學，未來「行動超市車」也預計協助配送愛心早餐給孩子們。全聯表示，爾後全聯將持續提供更多貼心、有人情味的服務，滿足各地消費者所需。

(工商 )