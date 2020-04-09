世界衛生組織（WHO）秘書長譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）在WHO記者會上公開點名臺灣對他人身攻擊，並自稱受到死亡威脅及種族主義侮辱，引發國內不滿聲浪；立委許智傑更批評譚德塞的說法「過份」，指出譚德塞與中國大陸的黑箱作業造成全球疫情嚴重，卻反過來指責臺灣，根本是模糊焦點。

立委許智傑痛批說，譚德塞點名臺灣的作法是廁所裡撐竿跳：「過份」，黑人、白人和黃種人都一樣高尚，譚德塞自己在過去三個月都在幫中國掩蓋疫情，才會導致全球大爆發，現在還不知道檢討自己，真是「馬不知臉長、猴子不知屁股紅」；許智傑更放重話說，「他自己若不自請辭職，我呼籲全世界應共同聯合罷免譚德塞 以維護世界的安全與正義。」

針對《新華社》發文列出自去年12月開始疫情爆發，到3月31日的抗疫大事，稱讚中國大陸當局「正面透明」，許智傑也提出質疑說，《新華社》提到12月底才爆發疫情，但其實12月初就有第一個案例，根本就露餡，「真正是厚臉皮，臉皮比壁卡厚。」他批評，中共當局一直在隱匿疫情，譚德塞還配合中國的說法欺騙全世界，才會導致現在全世界大爆發，而已故的醫師李文亮一開始就出來警告人傳人，還被說是造謠被訓誡，台灣當時也一直警告世界這個病毒會人傳人，只是WHO被黑箱跟「河蟹」立場所掩蓋，「現在竟然還有臉談透明，真的太好笑，也太可恥。」

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(中時電子報)