桃園市長鄭文燦參訪口罩廠商康匠。(蔡依珍攝)

桃園市長鄭文燦參訪口罩廠商康匠。(蔡依珍攝)

口罩實名制3.0「1次買2周量」9日上線，各藥局一早湧現排隊人潮，桃園市長鄭文燦指示社會局動員志工支援，他也認為上班族多網購、一般人才藥局排隊，優先供應給國內使用，庫存有餘裕，再做防疫的外交，盡好台灣在國際社會的角色，「先自救再救人！」

鄭文燦說，14天9片首日實施，他觀察沿路各藥局排隊的人還是很多，指示社會局動員志工支援，讓民眾可以順利取得口罩，他也分析，上班族大部分採網購、一般的民眾是到藥局排隊。

鄭文燦認為口罩的普及供應還是非常重要，大部分民眾外出都會戴口罩，高標準的防疫，當然是要優先供應給國內使用，當庫存或產能有提高的時候，再來防疫外交，盡好台灣的國際社會的一個角色，也贏得國際社會很大的肯定，「我們先自救、也能夠救人！」

鄭文燦也提到，經濟部正在計算藥局跟網購的系統，希望讓口罩的普及率高一點，目前配送系統，藥局有大概6000家、超商也有6000家，希望不分城鄉、不分上班族跟一般民眾，都可以順利取得口罩，視庫存量，如果有餘裕，才有可能防疫外交，蔡英文總統也特別講，庫存有餘裕，我們會扮演好台灣的角色，能夠貢獻給人類的健康，參與全球的防疫工作，不過前提是看這幾天有沒有剩，再決定第二批口罩外交。

(中時 )