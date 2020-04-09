大陸無人機巨頭大疆創新（DJI）「至少裁員50％」的消息在網上鬧得沸沸揚揚，對此，大疆公關總監謝闐地9日在微博發文稱，大疆正在堅決維護知識產權和打擊山寨侵權產品，這一行動不會因為無故被造謠抹黑而減緩。

在微博中，謝闐地先自誇了大疆在疫情中的貢獻稱，「抗擊疫情仍是當下全球最重要的話題，大疆正在為五大洲多個國家和地區提供無人機技術支持以對抗疫情；尤其，在當前複雜的國際環境下，大疆克服困難已經幫助美國22個州超過40家警務和消防機構建立無人機方案以應對疫情，取得了積極進展。」

接著，謝闐地還寫到，「大疆正在堅決維護知識產權和打擊山寨侵權產品，這一行動不會因為無故被造謠抹黑而減緩；目前大疆正處於項目衝刺期，我們期待在不久後給全球消費者帶來巨大的驚喜，無暇理會荒唐虛假的猜測。」

以上發文，似乎意有所指，隱晦的回應了網路上裁員50％的傳聞，不過，裁員真相到底如何，只有大疆自己人知道。

(旺報 )