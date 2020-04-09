在新冠肺炎疫情下，「宅」經濟大行其道，遊戲市場恐成為以波疫情的「疫」外受惠者，由於現階段日本疫情尚未獲得控制，加上日本針對首都東京在內七個地區進入緊急狀態，更加提振「宅經濟」需求急增，在供不應求情況下，任天堂決定暫停Switch日本市場出貨，再視市場需求暢旺下，預計後續Switch重新開賣後，將會帶動新一波買氣，感測元件供應商原相(3227)可望受惠，原相今股價逆勢走揚，儘管盤中大盤翻黑下挫，原相跌幅收斂，但依舊尚穩盤上小漲。

全球疫情持續升溫，帶動「宅」經濟商機，遊戲機也成為從中受益族群，任天堂因為貢不應求，決定暫停Switch在日本市場的出貨，根據任天堂日本官方Twitter帳號顯示，Switch主機及親民版機款Switch Lite除預約訂單外，本週將不會出貨，下週以後的出貨情況也會再行通知。

據悉，任天堂Switch生產基地主要在越南以及大陸，儘管現階段陸續復工，但產能尚未完全恢復到以往水準，又逢疫情升溫，宅經濟發酵，生產數量遠不及市場下單需求，加上日本包括首都東京在內七個地區進入緊急狀態，更催熱這一波因為必須宅在家中帶動的急單。原相為Switch感測元件供應商，今年在疫情帶動的增量商機，加上已經自去年靠騰訊大入大陸市場，整體來說，原相今年遊戲機出貨表現可期。

原相3月營收5.79億元，月增加18.93%，年增加80.65%，主要是因為3月工作天數恢復，除遊戲機外，原相今年也持續看好滑鼠、TWS、安控、穿戴等產品線穩定成長。

(時報資訊)