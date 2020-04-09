有公關小姐確診新冠肺炎的台北市知名酒店，昨晚台北市緊急進行稽查，發現發現店內還有30多名陪酒小姐上班，逐一清查包廂後至少還有超過50餘名酒客。該酒店已經在上午低調貼出公告停業至4月22日，同時也在店內幹部手機群組內發出通知表示「本店因遭檢舉超過100人聚集密閉場所，自即日起店休，4月23日開始營業。」當地里上午也請消毒人員前往該店周遭進行消毒作業。

據了解，該家酒店是台北市是老字號的高級酒店，旗下在同一地區有至少4家連鎖店，由於酒店小姐大多屬於經紀公司，常會在支援旗下酒店，甚至派往其他酒店內上班，因此要追查接觸史，影響層面恐擴大。

讓衛生局稽查人員擔憂的是，昨天前往現場時，還發現大批酒客在內消費，上班的酒店小姐也超過30名，但是否與確診者為同一家經紀公司小姐仍有待調查。最令人擔憂的是，由於酒店小姐大多屬於經紀公司，常會在支援旗下酒店，甚至派往其他酒店內上班，因此要追查接觸史，影響層面恐擴大。

(中時電子報)