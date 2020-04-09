中央流行疫情指揮中心8日公布，新增三例肺炎確診病例，其中一例本土病例，病患是三十多歲女性，清明連假期間發燒、流鼻水，但病患連假並未出遊，感染源待釐清，昨晚傳出該確診案例是台北某知名酒店女公關，引發民眾熱議。新北市長侯友宜9日回應，「跟台北不一樣的地方是，新北市沒有酒店」。

據了解，該確診個案是台北某知名酒店女公關，而該酒店背後的經紀公司，至少橫跨北市10間以上酒店，若消息為真恐重擊北市酒店業，指揮中心已掌握個案的家人及接觸者，該名女公關表示，感到症狀後都沒有上班，僅在家休養，但據相關人士透露，該名女公關在出現症狀後仍照常上班。

侯友宜表示，新北市跟台北市不太一樣的地方是，新北市沒有酒店，但有沒有酒店不是重點，重點是我們針對很多消費的場所，人潮聚集的地方，只要在疫調過程有確診著經過軌跡，新北都會採取區塊封鎖式的消毒。

侯友宜說，消毒班清潔隊的夥伴每一次疫調出來時，都會盤點區塊消毒，消毒一定要把做到位，像昨天公佈酒店小姐，曾經到過很多地方，我覺得那些地方不是單一個地方的消毒，要劃區塊的消毒，做到更落實，確保不會擴散。

(中時 )