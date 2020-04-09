日本央行（日本銀行，日銀）總裁黑田東彥9日在每3個月1次的分行長視訊會議上，針對新冠肺炎疫情擴大對日本經濟造成嚴重影響表示，「有必要的話，日銀將毫不猶豫地採取追加貨幣寬鬆對策。」

黑田對日本景氣現況表示，「新冠肺炎疫情擴大，讓全球經濟籠罩著強烈的不透明感。日本經濟因為出口、生產及入境旅遊需求、個人消費等的低迷而造成嚴重的影響。全球疫情的終結時期仍有強烈的不透明感，使得日本經濟前景的不確定性極高。」黑田表示，「有必要的話，將毫不猶豫地採取追加貨幣寬鬆對策。」

針對日本企業資金籌措惡化一事，黑田指出，日本政府本周決定的「緊急經濟對策」的重點之一是，提供企業資金籌措上的支援，日銀將確實地實施3月開始的新資金供給對策，透過公開市場操作、增買商業本票、公司債等，盡快積極地提供銀行等金融機關融資，以確保企業資金能圓滑運用。

(中時電子報)