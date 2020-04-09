陸俄陸路邊境口岸人員通道在8日晚間已都已臨時關閉。當中包含俄羅斯濱海邊疆區與陸方間波格拉尼奇內—綏芬河、克拉斯基諾—琿春、波爾塔夫卡—東寧三對陸俄公路客運口岸關閉。通過陸俄陸路邊境輸入大陸的新冠肺炎確診病例不斷增加。

黑龍江綏芬河市為有效治療境外輸入的新冠肺炎病例，綏芬河市開始著手建設方艙醫院，預計4​​ 月11日完工投入使用，可提供600餘張床位俄羅斯在7日一天增加病例破千人，一天內新增1154例新冠病毒感染確診個案，全俄累計感染人數已達到7497人。

黑龍江自4日起，單日新增境外輸入確診13例，首次突破兩位數。接下來幾天境外輸入病例不斷攀升，從5日20例、6日20例、7日25例，到8日創下單日新高40例。這些確診病例都有一個共同點，均為囉籍，從俄羅斯輸入。

黑龍江省委並在7日成立赴綏芬河市疫情防控工作組，工作組第一時間奔赴綏芬河並連夜召開工作對接會。

省委赴綏芬河市疫情防控工作組組長，省委常委、政法委書記張安順8日一行深入綏芬河口岸入境人員集中隔離醫學觀察點和剛剛完成土建改造任務的綏芬河方艙醫院指導檢查疫情防控工作。他強調，要堅決落實外防輸入「六個百分百」，形成閉環管控，堅決打贏陸地邊境疫情跨境輸入戰疫。

大陸駐符拉迪沃斯托克總領事館微信公眾號7日發佈公告稱：「黑龍江輸入型病例仍在大幅增加，總領館強烈提醒中國公民切勿通過綏芬河口岸回國。」該總領事館已連續三天發佈出行風險通告。

(中時 )