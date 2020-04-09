台中市政府主計處9日公布3月消費者物價指數(CPI)為102.13，較上月下跌0.37％。主計處長蔣建中指出，主因油料費反映國際油價崩盤接連調降、冬季服飾優惠增加、旅館住宿費及國內旅遊團費降價促銷、理容服務費、蔬菜及桶裝瓦斯價跌所致；但診所掛號費、藥品、保健食品、水果、肉類、房屋租金及個人隨身用品價漲，抵銷部份跌幅。

主計處指出，進一步觀察7大類指數與去年同月比較，衣著類上漲2.74％，主因成衣及鞋類價格優惠幅度減少，分別上漲2.59％與3.85％所致；食物類上漲1.45％，主因肉類、水果及外食費分別上漲2.74％、9.97％與1.14％所致，不過蛋類及蔬菜分別價跌12.93％及2.31％，抵銷部分漲幅。

居住類則上漲0.60％，主因房屋租金隨行情調漲，房租上漲0.93％所致，但家庭耐久設備及燃氣分別下跌3.65％及11.30％，抵銷部分漲幅；雜項類上漲0. 41％，主因金飾及珠寶反映國際金價上漲12.15％所致；交通及通訊類下跌3.92％，主因油料費反映國際油價劇跌以及通訊費價跌，分別下跌17.25％及5.59％所致。

此外，3月營造工程物價指數較上月下跌0.08％，其中材料類指數下跌0.21％，主因鋼筋價跌，以致金屬製品類下跌0.54％，但預拌混凝土價漲，致水泥及其製品類上漲0.60％，抵銷部份跌幅；而勞務類指數上漲0.13％，主因工資類及機具設備租金類分別上漲0.15％及0.08％所致。

(中時 )