蔡英文總統今天視導陸軍砲兵營，感謝國軍因應新冠肺炎疫情威脅，投入的後備戰力，她承諾，身為總統，會盡全力跟國軍一同達成保衛國家的使命，並且照顧國軍，無論是國軍戰力，還是社會發展，未來還有很長的路要走，要大家不要鬆懈，她也會和大家一起打拚。

蔡英文今天赴台南視導反登陸作戰的「陸軍砲兵第43指揮部砲1營」，並參觀女性砲兵射擊操演。

蔡英文表示，去年漢光演習時，有一隊女性官士兵組成的砲兵班，表現優異，受到國人一致的稱讚，真的是巾幗不讓鬚眉。她今天除了要代表國人感謝各位對國家安全的付出，也特別要來看看這個砲兵營。

她說，剛才看到自走砲操演時，她發現，女性官士兵面對高強度的操演，扛起98公斤重的砲彈都能夠面不改色，扛起重任，實在是非常的不簡單。他們的表現也向國人證明，我們所有的官士兵不分性別，都能夠肩負重任保衛國家，都一樣優秀。

蔡英文表示，剛剛的操演中，大家都能夠確實達成任務，迅速到位，並且定位精準的完成射擊準備，非常值得肯定，她知道，為了因應新冠肺炎疫情的威脅，我們投入了許多後備戰力，但防疫的工作同時，國軍應有的戰訓本務，也沒有絲毫的鬆懈。

這段期間，她陸續視導過陸軍步兵第203旅、陸軍33化學兵群，今天上午她也先到左營基地，歡迎海軍敦睦遠航支隊返國，再來到這裡。她說，我們的國軍弟兄跟姐妹在支援防疫工作，戰訓本務上也都能夠順利完成，展現出高昂的戰鬥意志，她相信有各位的保護國家、國人、同胞都會非常放心。

她說，身為總統，她也會盡全力跟國軍一同達成保衛國家的使命，並且照顧我們國軍官士兵的現在，也幫助各位發展，未來不論是國機國造、國艦國造，或者是個人裝備的提升、改善生活品質、提升居住環境的興安專案等等，她一定說到做到。

目前也已展開駐地改善營區計畫，今年1月開始動工改建，預計到2022年的5月初就會完工，蔡英文表示，到時候就會有更好的營區環境，不論是國軍的戰力，還是社會的發展，未來還有很長的路要走，「各位要持續的努力，不要鬆懈，我也會和大家繼續一起打拚」。

(中時 )