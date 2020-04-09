陸股開高震盪 深成指午間收盤微漲0.52％ 11:522020/04/09 工商 譚有勝 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 滬深兩市9日開高，隨後維持高位盤整，截至午間收盤，滬指報2,873.27點，漲0.28％；深成指報10,440.86點，漲0.52％，創業板指報，1,991.63點，漲1.37％。 滬深兩市個股漲多跌少，從盤面上看，金融、種植業、醫療器械類股走強，RCS（進階通訊服務）概念股再掀漲停潮，十多檔個股漲停；石油礦業開採、氮化鎵、電子製造等跌幅居前。 (工商 ) #進階 #午間 #收盤 #滬深兩市 #漲停 也許您會感興趣 推薦閱讀 專業射出人員養成進階班 04:102020/04/06 產業．科技 分艙分流進階版 東港安泰醫院 設發燒呼吸道門診 04:102020/04/06 地方新聞 《翻爆午間精選》華山草原分屍凶手逃死 二審判無期 12:102020/04/07 社會 《通信網路》搶遠距辦公浪潮 友訊端Wi-Fi 6新品 15:062020/04/07 財經 搶Wi-Fi 6商機 D-Link友訊推新一代重量級新品 15:122020/04/07 財經 台菸酒OMAR威士忌 再次奪下世界冠軍 15:502020/04/07 財經 港股收盤飆漲逾500點 17:282020/04/07 財經 葉勝發屆齡退休 卸任均豪執行長 17:312020/04/07 財經 熱門股－亞太電 5G開台不缺席漲停 04:102020/04/08 證券．權證 《汽車股》認虧健體獲掌聲 裕隆亮燈漲停 13:582020/04/08 財經 財經熱門新聞 各國封城影響運輸 衛生紙面臨缺貨壓力 - 財經 台股好戲僅15分鐘！散戶別鐵齒注意3件事 - 即時 瑞幸爆財務造假 老謝：台灣投資人也吃過福建幫苦頭 - 財經 美股狂噴3天就V？專家驚爆下波殺戮更猛 - 財經 12年一遇大股災！3步驟低檔存好股 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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