滬深兩市9日開高，隨後維持高位盤整，截至午間收盤，滬指報2,873.27點，漲0.28％；深成指報10,440.86點，漲0.52％，創業板指報，1,991.63點，漲1.37％。

滬深兩市個股漲多跌少，從盤面上看，金融、種植業、醫療器械類股走強，RCS（進階通訊服務）概念股再掀漲停潮，十多檔個股漲停；石油礦業開採、氮化鎵、電子製造等跌幅居前。

(工商 )

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