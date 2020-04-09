新冠肺炎疫情全球大流行，由於症狀百變，大部分與一般感冒很類似，讓一般民眾難以捉摸，不知道自己是否染病。美國媒體CNN整理出新冠肺炎10大症狀，提到任何一個症狀發生，都可能在染上新冠肺炎後的第2天到14天內，會陸續出現，而其中以「呼吸短促」，是屬於後期症狀之一，只要出現該症狀，代表病情已經非常嚴重，必須立刻就醫。

CNN整理出新冠肺炎10大症狀，分別為呼吸短促、發燒、乾咳、畏寒及全身疼痛、消化道系統出現問題、結膜炎、失去嗅覺和味覺、異常疲勞、頭痛喉嚨痛及鼻塞，還有突發性知覺混亂等十大徵兆。

報導中提到，「呼吸短促」並非新冠肺炎患者的初期症狀，當該症狀出現時，代表胸腔已出現劇烈緊縮，一旦感覺無法靠深呼吸來增加自己肺部空氣時，就必須立刻就醫，以免危及生命。

另外，很多人對於新冠肺炎的確診認知，會以高燒與否，視為判斷標準。但CNN以自家主播克里斯（Chris Cuomo）為例提到，克里斯在3月底確診新冠肺炎，但他的核心體溫約是36.4度，比平均值37度還要低，所以就算他量到的體溫只有37.2度，「對大部分人來說沒問題，但對我來說，已經算發燒了。」

而根據中國大陸、南韓等國家研究，大約1％到3％的新冠肺炎患者，會出現結膜炎症狀，也就是透過揉眼睛等方式去接觸感染；而當出現此症狀時，還要同時觀察，是否還有其他症狀。

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(中時電子報)