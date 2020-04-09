女星蕭淑慎2年前歷經風波，終於下嫁小14歲的老公梁軒安，她日前自爆罹癌，但老公不離不棄，一同走過抗癌過程。不過其實這段姊弟戀從開始就被外界看衰，雙方父母也不認同，梁軒安就連到蕭淑慎家吃年夜飯，都只能獨自一人窩在廁所裡面，一度想要放棄這段戀情。

梁軒安透露自己是開Uber才會認識蕭淑慎。（圖／這個頻道 YouTube）

梁軒安日前上《這個頻道》白吃男女單元，對主持人汀汀透露，自己是在開Uber時認識蕭淑慎，但當時年紀很輕，並不知道她的身分、年紀，交往後發現她的真實年紀嚇一大跳，但反而對蕭淑慎更好奇，並對她的年紀視而不見。

但是雙方父母對這段身份、年紀都相差甚多的姊弟戀不認同，自己無法回家，交往第一年的除夕夜只能躲在到蕭淑慎家。不過，未來的岳父岳母當時不知道梁軒安在家，所以他只能躲在廁所，等蕭淑慎盛好年夜飯再拿到廁所給他吃。

梁軒安當年躲在廁所吃年夜飯。（圖／這個頻道 YouTube）

「那個時候我就覺得，到底為什麼那麼委屈？」梁軒安回想起當時的心情，坦言真的想要放棄這段感情，「覺得做錯了什麼嗎？為什麼家長都不認同我？還不讓我回去吃飯。」

梁軒安表示，今年的年夜飯，岳父岳母不但和他開心共度，還準備佛跳牆等一整桌豐盛菜餚，「非常感動，而且很珍惜。」他也建議想要追「姊姊」的男生，一定要有勇氣、責任感；姊姊們也要給弟弟鼓勵和勇氣，「問題是要想辦法克服，而不是妥協放棄愛情」。

梁軒安認為男女交往有問題應該要解決，而不是放棄。（圖／這個頻道 YouTube）

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(中時電子報)