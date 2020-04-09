新北三重一名黃姓男子居家檢疫期間不遵守規定，竟到忠孝東路知名夜店嗨玩，結果被臨檢警察查獲，遭新北市政府重罰100萬罰鍰；沒想到7天繳納期限已超過，他仍然不繳。新北分署表示，未來除了限制黃男出境，還要執行財產，再不出面處理，可能面臨拘提管收。

黃姓男子2020年3月18日從感染疫區入境，原本應該自3月18日起居家檢疫到4月1日，不料卻於22日出現在忠孝東路知名夜店，被臨檢警方查獲，之後不僅被送至集中檢疫所進行集中檢疫，還被依「嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例」第15條第2項規定，處以罰鍰最高金額100萬元。

警政署通令各警察局週末針對大型酒店、夜店、PUB、飲酒跳舞等易引起群聚感染、密閉的營業場所，實施擴大臨檢。

新北分署指出，在調查黃男的行蹤、出入境及財產所得狀況，發現他雖在雲林偏鄉持有5筆土地，但價值微薄，另外近2年來出入境紀錄竟高達14次，卻查無所得資料，頗不尋常，再調閱其健保投保資料，追蹤到他目前任職於一家外商公司，研判所得可能來自於境外。

執行人員昨（8日）迅速至黃男三重戶籍地現場查訪行蹤，沒發現黃男，但有見到黃男的母親；他的母親表示，兒子是從事金融科技業，經常出國，只是將戶籍設在該址，人實際上沒有住在戶籍地。新北分署表示，由於根據出入境紀錄，擔心黃男極有可能藉由逃匿出境方式，規避100萬的執行，因此採取強硬執行作為，限制黃男出境。

也就是說，黃男如果沒有繳清這筆100萬元的罰鍰，就不能踏出國門一步。新北分署表示，如果黃男仍執意不肯出面、繳交罰鍰，那麼未來還會採取「拘提管收」等更強硬的手段。

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(中時電子報)