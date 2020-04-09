北市對公有市場攤商要求戴口罩，但市場外有不少流動攤販沒被強制，恐造成防疫破口，副市長黃珊珊9日表示，中央沒有下令只能勸導，但攤販接觸的人更多、更害怕，應該會做相關保護。此外，面對夜市管制，黃強調，政府不可能把所有治安警力去維持人流，希望大家去逛夜市，可以買回家吃。

公有市場攤商即日起須戴口罩，但有民眾發現市場外的流動攤販有人沒有戴，恐怕成為防疫破口。黃珊珊今早前往光復市場視察指出，由公而私，目前為止外面店家或流動攤販中央沒下令有什麼規定，只能勸導。

黃珊珊說，流動攤販接觸的人很多，比我們更害怕，會做相關保護，這段期間政府不可能什麼都限制，限制又沒罰則，等於是白講，中央有統一規定就照辦，沒有的話地方就是柔性勸導，希望大家都能做到，她舉例先前不強制大家搭捷運戴口罩，但乘客幾乎都有戴，台北市民會做好自身防護，大家都懂這樣的道理。

此外，夜市盼政府與警方協助人流管制，黃珊珊指出，夜市問題在於不像公有市場有單一出入口可管制，夜市是四通八達，如果要拉紅龍或是讓人流分流，目前為止有人力問題，政府可以協助，但政府不可能把所有治安警力都去做人流分流。

黃說，希望大家去逛夜市，可以買回家吃或到空曠小公園，不要在密集的地方聚餐，這是一直以來的原則，不可能讓店家所有事情都不要做，重點是做好防護跟宣導，讓民眾做好自身防護，不要太緊張。

(中時 )