公布確診足跡？侯友宜：至少讓第一線作戰知道 11:542020/04/09 中時 戴上容 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 公布確診足跡？侯友宜：至少讓第一線作戰知道（戴上容攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 中央流行疫情指揮中心8日公布，新增三例肺炎確診病例，其中一例本土病例，病患是三十多歲女性，清明連假期間發燒、流鼻水，病患連假並未出遊感染源待釐清，昨晚傳出該確診案例是台北某知名酒店女公關，確診足跡是否要公布引發民眾熱議，新北市長侯友宜9日回應，至少讓我們第一線作戰的夥伴知道。 侯友宜表示，到底資訊能不能公佈都尊重中央，但確診的足跡，其實要讓我們第一線作戰的夥伴知道，才能防止疫情擴大，有效控制疫情，中央要讓第一線夥伴知道，才可在第一線執行時掌控疫情，不至於擴散，這是很重要的。 (中時 ) #第一線 #疫情 #夥伴 #足跡 #侯友宜 也許您會感興趣 推薦閱讀 AI人工智慧扮救市主 04:102020/04/06 投資理財 連假遊熱門景點 祭居家辦公或自主管理 動作比政院快 企業防疫超車 01:202020/04/06 政治要聞 沒想到陳時中沒想到 04:102020/04/06 時論廣場 還有地方可以花錢 04:102020/04/06 時論廣場 武漢8日解封 官方加強戒備 04:102020/04/07 全球財經 家族企業遇疫情 KPMG:生存之戰 10:592020/04/07 財經 口罩援外挨批 蔡英文：只佔一小部分 16:542020/04/08 生活 在陸台商度難關 善用四措施 04:102020/04/09 金融．稅務 徐國勇 邀企業齊抗疫 04:102020/04/09 投資理財 被疫情打趴 遊樂園守住３成就偷笑 04:102020/04/09 財經焦點 政治熱門新聞 萬一韓被罷免會再拚2024嗎？王淺秋竟回這句 - 政治 譚德塞點名台灣 綠委：顯然自知快挫塞了！ - 政治 韓國瑜為何告罷韓？五虎將爆關鍵：下一步棋... - 政治 陳水扁自爆「群聚感染」肺炎？網看完傻眼！ - 政治 前立委驚爆政府「暗槓口罩」數據？網一句話大讚！ - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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