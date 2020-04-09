中央流行疫情指揮中心8日公布，新增三例肺炎確診病例，其中一例本土病例，病患是三十多歲女性，清明連假期間發燒、流鼻水，病患連假並未出遊感染源待釐清，昨晚傳出該確診案例是台北某知名酒店女公關，確診足跡是否要公布引發民眾熱議，新北市長侯友宜9日回應，至少讓我們第一線作戰的夥伴知道。

侯友宜表示，到底資訊能不能公佈都尊重中央，但確診的足跡，其實要讓我們第一線作戰的夥伴知道，才能防止疫情擴大，有效控制疫情，中央要讓第一線夥伴知道，才可在第一線執行時掌控疫情，不至於擴散，這是很重要的。

(中時 )