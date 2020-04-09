新冠肺炎疫情嚴峻，酒精、乾洗手等商品瘋搶，但北市議員張斯綱卻發現，有投機取巧的廠商，在非領有藥品許可證的酒精噴霧及乾洗手商品上，標示具有醫療效用的「殺菌、滅菌、消毒」等字眼，更有商家把具有微毒性的「異丙醇」當一般酒精販售，讓消費者誤用來擦手。北市衛生局表示，違法可處60萬元以上、2500萬元以下罰鍰。

張斯綱表示，有商家竟把異丙醇當一般酒精販售，且在一般五金大賣場、市場就能買到一大罐800元，異丙醇雖非管制物品，但跟酒精仍有差異，具有微毒性，應避免使用在手上，。

張斯綱說，衛生福利部規定，若作醫療用途，如殺菌、消毒、手術前消毒等用途的75％消毒酒精製劑，應以藥品列管；若作為一般手部、皮膚清潔用途（非醫療用途）含75％酒精產品，得以一般商品列管，不得宣稱有「殺菌、滅菌、消毒」等醫療效能，然而市面網路上許多酒精噴霧、乾洗手液大多有這些效能，顯見有商家投機取巧，規避法令。

北市衛生局食品藥物管理科長陳怡婷表示，目前僅開放藥局、藥商、百貨店、雜貨店及餐旅服務商等5大業者可在網路上販售「乙類成藥」，如綠油精、曼秀雷敦軟膏等，且藥局、藥商販售必須檢附執業執照，其餘3類業者需要檢附工商登記證。

陳怡婷說，藥用酒精或藥用乾洗手液屬乙類成藥，民眾不得擅自於網路或其他未經許可的場所販售；若非領有藥品許可證的酒精、乾洗手產品屬一般商品，不得宣傳標示有醫療效能，如經查屬實，得依違反《藥事法》第69條規定處60萬元以上、2500萬元以下罰鍰。

陳怡婷呼籲，勤洗手是防疫的主要措施，一般肥皂洗手的效果最好，藉著雙手搓揉，病菌會跟著清水與肥皂離開雙手；藥用酒精及乾洗手液雖也可以殺死細菌與去掉部分病毒活性，但是雙手髒汙因沒有沖洗，效果沒有一般洗手好；如需購買藥用防疫物資，請務必認明許可證字號。

(中時 )