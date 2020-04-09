台股8日站上萬點大關後，9日一早開盤在美股續漲的利多激勵下，再度跳空大漲109點，回補3月13日的跳空缺口，惟隨著短線漲幅已大，本周來就大漲超過500點，周線拉出連3紅，獲利回吐賣壓出籠，指數隨即於9點15分直線下滑，盤中最低點來到10,092點跌45點，近午盤時指數小跌17點，守住10,100點。

國票投顧表示，台股近期出現強勢反彈，惟KD指標已來到相對高檔，加上大盤先前的跳空已缺口，上行空間恐將因此受限，短線上不宜過度追高。此外，清明連假後的疫情發展亦是關鍵，需特別留意。

(工商 )