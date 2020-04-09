台股大漲百點回補3/13跳空缺口後翻黑 12:002020/04/09 工商 呂淑美 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 台股8日站上萬點大關後，9日一早開盤在美股續漲的利多激勵下，再度跳空大漲109點，回補3月13日的跳空缺口，惟隨著短線漲幅已大，本周來就大漲超過500點，周線拉出連3紅，獲利回吐賣壓出籠，指數隨即於9點15分直線下滑，盤中最低點來到10,092點跌45點，近午盤時指數小跌17點，守住10,100點。 國票投顧表示，台股近期出現強勢反彈，惟KD指標已來到相對高檔，加上大盤先前的跳空已缺口，上行空間恐將因此受限，短線上不宜過度追高。此外，清明連假後的疫情發展亦是關鍵，需特別留意。 (工商 ) #台股 #大漲 #回補 #跳空缺口 #短線 也許您會感興趣 推薦閱讀 本周485檔融券強制回補 短軋空題材步入高峰 04:102020/04/06 財經要聞 操盤心法－上市櫃公司3月營收 本周關注焦點 04:102020/04/06 證券．權證 《期貨》三大期指齊開高 4月台指期大漲186點 09:262020/04/06 財經 《商情》空頭回補 激勵上周五紐約期棉反彈2％ 10:172020/04/06 財經 返工率上升 客戶回補庫存 毅嘉3月營收倍增 19:352020/04/06 財經 利多匯集催反彈 外資認錯回補 04:102020/04/07 證券．權證 《商情》空頭回補 激勵周一紐約期金漲近3％ 10:002020/04/07 財經 投信趁反彈回補直逼百億 17檔好牌在握 23:342020/04/07 財經 外資搶補 台積電收復年線 04:102020/04/08 證券．權證 熱門股－儒鴻 法人回補量能加溫 04:102020/04/08 證券．權證 財經熱門新聞 各國封城影響運輸 衛生紙面臨缺貨壓力 - 財經 台股好戲僅15分鐘！散戶別鐵齒注意3件事 - 即時 瑞幸爆財務造假 老謝：台灣投資人也吃過福建幫苦頭 - 財經 美股狂噴3天就V？專家驚爆下波殺戮更猛 - 財經 12年一遇大股災！3步驟低檔存好股 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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