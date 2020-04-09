一票賭客擠在一起賭博，警方還幫忙量體溫。（歸仁分局提供／曹婷婷台南傳真）

一票賭客擠在一起賭博。（歸仁分局提供／曹婷婷台南傳真）

真要命！全民防疫期間，中央祭出室外保持1公尺、室內1.5公尺社交距離，但賭徒卻毫不在意，36名賭客擠在一起賭博，連口罩都不戴，讓警察看了直搖頭！

歸仁警分局8日查獲一職業賭場，一舉破獲由蔡姓主嫌主持天九牌職業賭場，警方入屋赫見10多名賭客未戴口罩就聚在一起賭博，警方見狀立即提供口罩，防止警方查緝人員與其他賭客遭到傳染，因人數眾多，歸仁警方除請遊覽車將賭客載回偵辦外，在現場更以M-POLICE電腦過濾是否有居家檢疫對象違規外出，並逐一測量體溫，並提供酒精消毒水消毒，防堵因賭場群聚所可能造成防疫破口。

警方現場除查扣賭具天灸牌、手機及監視器外，並查扣抽頭金及賭資共計新臺幣8仟4百餘元，另現場工作人員4人及賭客共有36人。警方調查後將蔡姓現場負負人依涉犯刑法賭博罪嫌移送臺灣臺南地方檢察署偵辦，另36名賭客依違反社會秩序維護法第84條規定裁處罰鍰。

(中時 )