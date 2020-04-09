二次光學透鏡廠—雷笛克光學(5230)布局車用領域有成，除大陸車燈客戶外，歐美及日韓車燈模組廠客戶佔比持續穩定提升，車前燈佔車燈產品的比例從30%提高到60%，預估今年車燈相關產品營收將較去年成長，為今年業績成長動能之一。

雷笛克近幾年專注在車用市場，受惠於LED光源在車用照明各項應用日益普及，公司與全球各大車燈廠合作，開發汽車頭燈(遠近燈及霧燈)、畫行燈、室內燈等車燈透鏡產品，目前車燈客戶包括大陸、歐美及日韓車燈模組廠，目前非大陸地區車燈客戶佔比已拉升到70%以上，去年車用產品佔營收比重已達10%到15%。

隨著技術能力提升，雷笛克在技術門檻要求較高車頭燈部分也大有斬獲，車前燈產品佔車燈產品的比重已從30%提高至60%，有助於公司毛利率的提升，隨著LED車燈滲透率提升，雷笛克預估，今年車用產品可望較去年成長，佔營收比重可望拉升到15%到20%。

雷笛克2019年合併營收為10.57億元，營業毛利為3.92億元，合併毛利率為37.12%，年減2.2個百分點，稅後盈餘為4016萬元，每股盈餘為0.8元。

雷笛克3月合併營收為9722萬元，年增6.79%，累計1到3月合併營收為2.24億元，年減6.29%。

(時報資訊)