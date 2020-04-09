IC測試載板廠雍智科技（6683）受惠晶圓測試板、IC老化載板等訂單需求暢旺，2020年3月、首季合併營收齊繳雙位數「雙升」佳績，同步改寫歷史新高。外資法人看好在3大動能帶動下，雍智今年營收將維持強勁成長動能，並有望挑戰賺1股本。

雍智受台股股災拖累，3月19日股價下探115.5元的7個月低點，7天急跌達4成。近日股價止跌回升，今（9）日開高穩揚，最高上漲3.97％至183.5元，盤中維持近2％漲幅。三大法人近期偏多操作，上周買超33張、本周迄今續買超212張。

雍智2019年合併營收創8.24億元新高，年增27.25％。毛利率54.75％、營益率31.74％，分創歷史次高及新高。稅後淨利亦創2.6億元新高，年增達78.35％，每股盈餘（EPS）7.85元，則創歷史次高。董事會決議擬配息4元，盈餘配發率約50.96％。

雍智因應市場發展趨勢，拓展IC老化測試載板應用領域，持續擴充產線、添購生產與檢測設備，聚焦投資晶圓探針卡及IC老化測試載板。受惠5G相關測試、中國大陸客戶需求提升，帶動去年營運成長動能暢旺，營收及獲利同步改寫新高，表現符合預期。

雍智2020年3月自結合併營收0.91億元，較2月0.76億元成長達19.35％、較去年同期0.62億元躍增達46.93％，改寫歷史新高。帶動首季合併營收達2.46億元，較去年第四季2.1億元成長達17.15％、較去年同期1.92億元成長達28.07％，同步改寫歷史新高。

法人指出，雍智先前完成產線及產能擴充，受惠智慧型手機應用處理器（AP）晶圓測試板及射頻、WiFi、電源管理晶片老化測試載板需求暢旺，帶動首季營運暢旺。公司先前已對今年營運釋出樂觀看法，看好成長動能將更強勁。

外資先前出具報告認為，雖然新冠肺炎疫情恐影響智慧型手機需求，但預期訂單只會遞延、不會取消。在老化測試載板需求持續增加，配合5G手機及WiFi網路晶片晶圓測試板訂單持續轉強，看好下半年營運動能將持續轉強，全年營收維持高成長，有機會賺進1股本。

(時報資訊)