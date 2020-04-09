合勤控(3704)今日宣布，首度在台灣舉辦大型資安競賽「榮耀資戰–重裝上陣」，瞄準對網路資安有興趣的學子，藉由相互切磋累積實戰演練經驗，期許學子在未來成為新世代資安悍將，與合勤聯手抵禦資安威脅。

合勤控董事長朱順一表示，政府近年來喊出的「資安即國安」政策目標，顯示資安將不再只是單一議題而是攸關國家發展的重點產業，對於企業而言，如何配合政府政策培養全民提高資安意識增進資安防護更是刻不容緩的事情，這也是我們此次舉辦資安大賽的目的之一，希望透過本次資安競賽，不但鼓勵年輕學生精進自身資安技能，同時也建立業界與學界互相交流的管道讓學界更接近實務，一同抵禦惡意威脅，榮耀資戰是合勤控今年的重點資安活動，以後也將每年定期舉辦。

合勤控認為，近幾年許多資安相關的競賽，通常以搶旗類型(Capture the Flag,CTF)最為常見，合勤此次榮耀資戰競賽除了涵蓋一般常見的CTF類型之外，亦結合更貼近現實生活的攻防佔領類型(King of the Hill,KOTH)，以接近真實世界的資安攻防情境來考驗參賽隊伍，也訓練選手對資安威脅的即時應變能力。

合勤控此次「榮耀資戰–重裝上陣」將分兩階段舉行，線上初賽(群雄解密)及現場決賽(勝者攻防)，決賽進階組冠軍隊伍將可獲得新台幣20萬元的獎金，第二名和第三名則可分別獲得新台幣12萬及8萬元獎金；一般組前三名則可分別獲得新台幣5萬元、3萬元與2萬元獎金，總獎金高達新台幣50萬元。

(時報資訊)