新冠肺炎疫情持續升溫，泰國截至目前為止，累計確診2,369例。文化部7日表示，為了因應新冠肺炎疫情，嚴禁舉行潑水節慶祝活動。此外，曼谷近郊的渡假勝地芭達雅（Pattaya）從9日下午2點起，對外封閉21天，非當地居民禁止進入。

泰國潑水節通常在每年4月13到15日這三天舉行，根據外媒綜合報導，今年（2020年）因為新冠肺炎疫情影響宣布延後；4月7日泰國文化部又再度公告，表示禁止所有的慶祝活動，但為了保持傳統習俗，建議民眾可在家進行相關儀式，若有需要近距離向長輩祝禱，則需配戴口罩並保持1到2公尺的社交規範。

此外，外國觀光客最愛去的泰國度假勝地芭達雅，則宣布自9日下午兩點起將施行為期21天的封城令。當局將設置5個檢查站，盤查愈欲入城的民眾和車輛，非當地居民或者在當地工作的人一律不准進入。

泰國自3月26日起至4月30日為止，全國宣布進入緊急狀態。目前餐廳僅開放外帶，其他產業如按摩店、美髮沙龍、百貨公司、學校等則全數關閉中，若有業者違反相關規定，將處以10萬以下泰銖（約新台幣9.8萬元）的罰金或者一年以下有期徒刑。

更多 CTWANT 報導

(中時電子報)